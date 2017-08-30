 أغنى رجل في آسيا ثروته 44.9 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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أغنى رجل في آسيا ثروته 44.9 مليار دولار

أغنى رجل في آسيا ثروته 44.9 مليار دولار
بكين(صدى):

بات رئيس شركة ” إيفرجراند ” قطب العقارات الصيني ” رهوي كا يان ” ثاني أغنى رجل في آسيا، بعدما أصبحت ثروته 9 مليارات دولار على مدار السبعة أيام الماضية .

وحقق ” رهوي ” أكبر إضافة لثروة شخصية هذا العام مقارنة بباقي الأثرياء المدرجين بمؤشر ” بلومبرج ” للمليارديرات، بزيادة قدرها 360% تعادل 26.7 مليار دولار.

وبذلك تجاوز ” هوي ” البالغ من العمر 59 عامًا وتصل ثروته حاليًا إلى 34.1 مليار دولار، الملياردير الهندي ” موكيش أمباني ” ليصبح ثاني أغنى رجل في آسيا.

وجاءت الزيادة الكبيرة في ثروته مدفوعة بالمكاسب الاستثنائية لسهم ” إيفرجراند ” المتزامنة مع انتعاش مبيعات العقارات وتحول الشركة إلى استراتيجية منخفضة الديون.

وارتفعت الثروة الإجمالية لكبار المستثمرين العقاريين في الصين بنحو 85% أو ما يعادل 43.8 مليار دولار هذا العام، بفضل ازدهار قيمة الأصول العقارية ونمو مبيعاتها.

فيما أضاف مليارديرات القطاع التكنولوجي الصيني 48.9 مليار دولار إلى ثرواتهم هذا العام، وأصبح مؤسس شركة ” علي بابا ” ” جاك ما ” أغنى رجل في آسيا بثروة تصل إلى 44.9 مليار دولار بزيادة قدرها 11.6 مليار دولار.


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