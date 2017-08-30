مشادة كلامية بين مهندس وأمانة الشرقية على تويتر تنتهي بالمقاضاة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

وقعت مشادة من نوع خاص على الحساب الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، بينها وبين أحد المهندسين المدنيين، وانتهت بتهديد الأمانة للمهندس باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

الواقعة بدأت عندما نشرت ” أمانة الشرقية ” تغريدة عبر حسابها، الثلاثاء (30 أغسطس 2017) أعلنت فيها إغلاق جزء من أحد الشوارع بسبب أعمال التطوير التي تجريها لشارع الأمير محمد بن فهد مع تقاطع شارع الأشرعة إلى تقاطع شارع الملك عبدالعزيز.

وفور نشر التغريدة، دخل مهندس مدني متخصص بتقنية وعلوم البناء يدعى ” بهاء الغافلي ” ، وعلق عليها قائلًا: ” تحطون خبر ودكم الناس تقول لكم يعطيكم العافية؟! ما أشوف إلا الناس نازلة دعاوي عليكم، اتركوا عنكم الشارع، وش صار على شكوى رواتبي؟! ” .

وهو ما دفع الأمانة إلى الرد عليه، مؤكدةً أنه سبق أو ردت تكرارًا على مشكلته المحالة إلى مكتب العمل، نافيةً أن يكون لها علاقة بها، خاتمةً ردها بالقول: ” علمًا بأن إساءتكم بهذا الشكل للأمانة يعرضكم للمساءلة القانونية ” .

ونفى المهندس الغافلي أن يكون وجه أي إساءة للأمانة، مؤكدًا أنه فقط يسأل عن راتبه المتأخر، وعن عدم رد الأمانة على شكواه حتى الآن، متسائلًا: ” طيب ليه تصرفون مستخلصات للمقاول بدون مسيرات رواتب؟ هذه فيها إساءة.. بينكم وبين المقاول عقد فيه إذا ما صرف رواتبنا أنتم تحجزون فلوسه وتصرفون لنا.. بدل تهديدكم بالمساءلة القانونية طبقوا القانون واحجزوا فلوس الاستشاري واصرفوا رواتبي ” .

إلا أن الأمانة ظلت على موقفها، نافيةً أن يكون لها علاقة بهذه الأزمة، ومتمسكةً بوجهة نظرها أن ما كتبه المهندس فيه ” إساءة ” لها تعرضه للمساءلة القانونية.