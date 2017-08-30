محكمة مصرية تدرج 296 شخصاً على قوائم " الإرهاب " - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نشرت الجريدة الرسمية المصرية حكم محكمة جنايات القاهرة ” الدائرة 16 – جنوب ” برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى ومحمود مصطفى بإدراج 296 متهما أبرزهم ” محمود عزت إبراهيم ” القائم بأعمال المرشد العام و ” إبراهيم منير أحمد ” نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الارهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

حيث وجهت المحكمة لهم تهم تنظيم كيانات إرهابية والإنضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتشكيل جناح عسكرى مهمته تنفيذ عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والمنشآت العامة.