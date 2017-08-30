98.8 مليار ريال حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة لعام 2016 - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” في إحصائية لها، أن حجم الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة بلغ بنهاية عام 2016 نحو 98.8 مليار ريال مقابل 84.1 مليار ريال عام 2015، بمعدل زيادة بلغت نسبته 17%.

وأشارت الإحصائية أن عدد الرحلات السياحية التي غادرت المملكة خلال 2016 بلغ 21.3 مليون رحلة، بينما كانت في العام 2015 نحو 20.8 مليون رحلة، بنسبة زيادة 2%.