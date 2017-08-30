 فيديو مؤثر لعريس يحمل والدته في حفل زفافه بدلاً من العروس - صحيفة صدى الالكترونية

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فيديو مؤثر لعريس يحمل والدته في حفل زفافه بدلاً من العروس

فيديو مؤثر لعريس يحمل والدته في حفل زفافه بدلاً من العروس
أماني الغامدي(صدى):

أثار عريس تونسي إعجاب الآلآف بمواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر مقطع فيديو له ، وهو يحتفل بأمه في حفل زفافه بطريقة تسببت في بكاء جميع الموجودين .

وبدلاً من أن يحمل العريس عروسه كما هو معتاد في حفلات الزفاف، حمل أمه ودار بها في الهواء، ثم قام بإهدائها إسورة ذهبية، ووضعها في يدها، قبل أن ينحني أرضا، ويقبل قدميها.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 33157 ] نشر منذ 11 دقيقة

كفو ياالحبيب ,,

,, بيض الله وجهك و وفقك الفوق المبارك اينما لقيت وجهك ,, آمين ,,

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