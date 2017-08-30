اعتقال مسؤول في المالية لعرضه رشوة 2.5 مليون لإغراء موظف - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

اعتقلت السلطات الأمنية في مصر مراقب حسابات وزارة المالية بمصلحة الجمارك وشريكا له، بعد قيامهما بعرض رشوة مالية قيمتها مليونان ونصف المليون جنيه على مدير عام الحسابات بمصلحة الجمارك مقابل إخلاله بواجبات وظيفته.

وجاءت عملية الضبط بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهم أثناء عرض الرشوة على المتهمين بعد أن عرض المتهمان على المدير العام الحصول على المبلغ مقابل تسهيل الاستيلاء على 47 مليون جنيه من ميزانية المصلحة عن العام المالي المنتهي ووضع الأموال في بنود مالية أخرى يصعب كشفها.

وكشفت الأجهزة الأمنية مشاركة المتهمين بالتوقيع الإلكتروني على ذات الحساب البنكي الخاص بموازنة مصلحة الجمارك وبموجبه سيتم نقل المبلغ إلكترونيًا إلى حساب بنكي آخر بأحد البنوك، تمهيدًا لاقتسام المبلغ بينهما، حيث قررت النيابة حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكرم رئيس مصلحة الجمارك المصرية مدير عام الحسابات لحرصه على المال العام ورفضه قبول الرشوة وكشفه للواقعة.

يذكر أن الأجهزة الرقابية في مصر كشفت العديد من جرائم الفساد والاستيلاء على المال العام، خلال الفترة الماضية، وسط جهد لرجال الرقابة الإدارية، كان آخرها اعتقال نائب محافظ الاسكندرية، سعاد الخولي، في قضية رشوة لتسهيل إجراءات لرجال أعمال بالمخالفة للقانون ولا تزال محبوسة على ذمة القضية.

كما أحال القضاء خلال الساعات الماضية وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق الصناعية بهيئة التنمية الصناعية ومستشار خدمات الأراضي بالهيئة إلى المحاكمة بتهم ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ومخالفة قانون المناقصات.