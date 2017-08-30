بالصور.. إحباط تهريب " بط " بالترامادول والأفيون إلى المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أحبطت سلطات مطار سوهاج المصري، محاولة فتاة عشرينية تهريب 3 آلاف و700 قرص من عقار الترامادول المخدر وقطعة أفيون يقترب وزنها من ربع كيلوجرام، داخل طيور مذبوحة ومجمدة ” بط ” .

وكشفت تحقيقات الشرطة المصرية أن الفتاة مصرية حاصلة على ليسانس حقوق، وأثناء إنهائها إجراءات سفرها على متن الرحلة 463 التابعة لشركة إير كايرو المتجهة إلى الرياض، وبحوزتها 3 آلاف و700 قرص ترامادول بلغ وزنها 225 جرامًا، وقطعة أفيون مخدر وزنت نحو 200 جرام، مخفاة داخل لحوم مجمدة ” بط ” ضمن أمتعتها.

وواجهت أجهزة التحقيق المتهمة، وأقرت بصحة الواقعة ونفت علمها بالمخدرات المضبوطة، وزعمت استلام حقيبة اللحوم من والدة إحدى صديقاتها لتوصيلها إلى نجلها المقيم بالرياض، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

