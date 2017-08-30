بالصور.. إحباط تهريب " بط " بالترامادول والأفيون إلى المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. إحباط تهريب ” بط ” بالترامادول والأفيون إلى المملكة
أحبطت سلطات مطار سوهاج المصري، محاولة فتاة عشرينية تهريب 3 آلاف و700 قرص من عقار الترامادول المخدر وقطعة أفيون يقترب وزنها من ربع كيلوجرام، داخل طيور مذبوحة ومجمدة ” بط ” .
وكشفت تحقيقات الشرطة المصرية أن الفتاة مصرية حاصلة على ليسانس حقوق، وأثناء إنهائها إجراءات سفرها على متن الرحلة 463 التابعة لشركة إير كايرو المتجهة إلى الرياض، وبحوزتها 3 آلاف و700 قرص ترامادول بلغ وزنها 225 جرامًا، وقطعة أفيون مخدر وزنت نحو 200 جرام، مخفاة داخل لحوم مجمدة ” بط ” ضمن أمتعتها.
وواجهت أجهزة التحقيق المتهمة، وأقرت بصحة الواقعة ونفت علمها بالمخدرات المضبوطة، وزعمت استلام حقيبة اللحوم من والدة إحدى صديقاتها لتوصيلها إلى نجلها المقيم بالرياض، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7837 ] نشر منذ 6 ساعات
حسبي الله علاها مالقت إلا البط المجرمة.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7837 ] نشر منذ 6 ساعات
وزعمت إستلام حقيبة اللحوم من والدة إحدى صديقاتها لتوصيلها إلى نجلها المقيم بالرياض🤔🤔
:
اللي يبغي يفتك عمره ويسلم لايوصل أي شئ حتى لو أنه شئ واضح
قد يكون الشخص اللي بيوصلون له الغرض مشبوه ومراقب ثم يروح اللي
وصل له الغرض ورا الشمس.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17361 ] نشر منذ 6 ساعات
وش ذي الحبوب حمراء. صابك الله من عنده فين رايحه بها تدمرين خلق الله
وبعدين ليش ماعندنا دجاج حتى تجين به معك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33172 ] نشر منذ 6 ساعات
على مين يافتاة البين ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18605 ] نشر منذ 5 ساعات
حج وبيع مسابح هاه🤗🤗🤗
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4988 ] نشر منذ 5 ساعات
الحبوب الحمر هااااه منع الحمل ههههه
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 5 ساعات
للاسف ما مسكوها فى مطار الرياض والا بتكون من نصيب السيف الاملح
Roveen[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 5 ساعات
الله الستعان
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 5 ساعات
حسبي الله ونعمي الوكيل
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 5 ساعات
هههههههه منع حمل ايش
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يلعنك
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 5 ساعات
ياحظك يابط😅😄😄😄
ام نايف[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 5 ساعات
ولعوا فيها نار تمسكها
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4988 ] نشر منذ 4 ساعات
الحبوب الحمراء هذي الكبتاجون الفراوله المهربين يدعون انها للبنات
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 18 دقيقة
اللهم سلمنا فى البر وسلمنا في البحر وسلمنا في الجو