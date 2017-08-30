 بالصور.. إحباط تهريب " بط " بالترامادول والأفيون إلى المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 30

    أغسطس

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بالصور.. إحباط تهريب ” بط ” بالترامادول والأفيون إلى المملكة

بالصور.. إحباط تهريب ” بط ” بالترامادول والأفيون إلى المملكة
نايف السالم(صدى):

أحبطت سلطات مطار سوهاج المصري، محاولة فتاة عشرينية تهريب 3 آلاف و700 قرص من عقار الترامادول المخدر وقطعة أفيون يقترب وزنها من ربع كيلوجرام، داخل طيور مذبوحة ومجمدة ” بط ” .

وكشفت تحقيقات الشرطة المصرية أن الفتاة مصرية حاصلة على ليسانس حقوق، وأثناء إنهائها إجراءات سفرها على متن الرحلة 463 التابعة لشركة إير كايرو المتجهة إلى الرياض، وبحوزتها 3 آلاف و700 قرص ترامادول بلغ وزنها 225 جرامًا، وقطعة أفيون مخدر وزنت نحو 200 جرام، مخفاة داخل لحوم مجمدة ” بط ” ضمن أمتعتها.

وواجهت أجهزة التحقيق المتهمة، وأقرت بصحة الواقعة ونفت علمها بالمخدرات المضبوطة، وزعمت استلام حقيبة اللحوم من والدة إحدى صديقاتها لتوصيلها إلى نجلها المقيم بالرياض، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 7837 ] نشر منذ 6 ساعات

حسبي الله علاها مالقت إلا البط المجرمة.

[ عدد التعليقات: 7837 ] نشر منذ 6 ساعات

وزعمت إستلام حقيبة اللحوم من والدة إحدى صديقاتها لتوصيلها إلى نجلها المقيم بالرياض🤔🤔
:
اللي يبغي يفتك عمره ويسلم لايوصل أي شئ حتى لو أنه شئ واضح
قد يكون الشخص اللي بيوصلون له الغرض مشبوه ومراقب ثم يروح اللي
وصل له الغرض ورا الشمس.

[ عدد التعليقات: 17361 ] نشر منذ 6 ساعات

وش ذي الحبوب حمراء. صابك الله من عنده فين رايحه بها تدمرين خلق الله
وبعدين ليش ماعندنا دجاج حتى تجين به معك

[ عدد التعليقات: 33172 ] نشر منذ 6 ساعات

على مين يافتاة البين ,,

[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 5 ساعات

للاسف ما مسكوها فى مطار الرياض والا بتكون من نصيب السيف الاملح

[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 5 ساعات

الله الستعان

[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 5 ساعات

حسبي الله ونعمي الوكيل

[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 5 ساعات

هههههههه منع حمل ايش

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 5 ساعات

ولعوا فيها نار تمسكها

[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 18 دقيقة

اللهم سلمنا فى البر وسلمنا في البحر وسلمنا في الجو

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