مطالب بإبعاد الدعاة والوعاظ غير المؤهلين من الوظائف التوعوية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، ضرورة إبعاد وزارة الشؤون الإسلامية الدعاة والوعاظ غير المؤهلين الذين لا يملكون رصيدًا وافرًا من العلم في وظيفة التوعية الإسلامية والوعظ في مسائل الحج وغيرها.

وأشار الفوزان على أن من يحج بلا تصريح آثم ، لأنه خالف تعليمات ولاة الأمر وأفتى بجواز صلاة القصر لأهالي مكة المكرمة الذين يؤدون فريضة الحج خلال وجودهم في منى.

جاء ذلك ضمن ردوده على الأسئلة المطروحة في أعمال التوعية الإسلامية في الحج .