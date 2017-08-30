هجوم عنيف على فلسطيني أطلق على مولوده اسم " بشار الأسد " - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

هاجم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فلسطيني يدعى ” علاء الريماوي ” ، بعدما رزقه الله بمولد، وأطلق عليه اسم ” بشار ” ، على اسم رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وما إن نشر صورة مشتركة له ولابنه، على صفحته بفيسبوك، قائلاً إنه اختار له اسم بشار الأسد، حتى انهالت التعليقات العنيفة من كل حدب وصوب.

وبدأ الهجوم، أصلا، على الأب الفلسطيني، من خلال صفحته الفيسبوكية ذاتها التي نشر عليها صورة طفله واسمه، فكتب حساب باسم ” إيهاب محرما ” قائلاً: ” لا أدري ما هو الحق الذي يعطيك تسمية طفل باسم مجرم القرن الحالي.

أتمنى لابنك حياة مليئة بالثورة على اسمه ( #بشار_الأسد) وعلى السلطوية بأبعادها السياسية والاجتماعية “.

وفور إعلان الأب الفلسطيني في الرابع والعشرين من الجاري، أنه اختار بشار الأسد اسماً لابنه، انهالت مئات التعليقات، ولا تزال، هجوماً عليه لاختياره اسم ” قاتل ” و ” سفاح ” و ” مشرّد ” و ” مصاص دماء ” إلى سواها من صفات عرف بها بشار الأسد، بعد إزهاقه أرواح عشرات آلاف السوريين، بعد حربه عليهم عندما خرجوا عام 2011 مطالبين بإسقاطه.

وقال حساب فيسبوكي باسم ” أحمد أبو الفدا بدوان ” إن إطلاق اسم بشار الأسد على طفل هو ” اسم شيطاني “.

وذكرت الأنباء، أن خلافات حصلت في عائلة الأب الفلسطيني حول إطلاقه اسم بشار الأسد، على مولوده، إلا أن ابن رام الله، علاء الريماوي، أصرّ على منحه هذا الاسم، وأنه بصدد استكمال الأوراق لإتمام تسجيله في الدوائر الرسمية الفلسطينية.

وقال علاء الريماوي مدافعاً عن الاسم الذي اختاره لابنه: ” أنا من عائلة مؤيدة لبشار الأسد “.

وذكرت بعض وسائل الإعلام، أن عائلة الطفل الوليد، حاولت ثني والده عن تسمية ابنه باسم بشار الأسد كاملاً، وأنه لو يمكن الاقتصار على ” بشار” فقط، دون الكنية ” الأسد “.

إلا أن الأب، بحسب وسائل الإعلام، أصرّ على منح ابنه اسم بشار الأسد، كاملاً.