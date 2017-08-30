دراسة: الخلافات الزوجية صحية وضرورية - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: الخلافات الزوجية صحية وضرورية
أكّدت إحدى الدراسات الحديثة أن الخلافات مفيدة للعلاقة الزوجية. وفي ما يلي، ستجدين ثلاثة أمور تساعدك في الاستفادة من الخلافات بدل التضرّر منها.
الخلافات هي مؤشّر على أن كلا الطرفين يحتاجان إلى التغيير
تؤمن الخلافات فرصة للزوجين ليحدثا تغييراً في حياتهما في حال كانا يرغبان به بالطبع. بمعنى آخر، تقدّم الخلافات للزوجين فرصة لحلّ مشاكلهما.
الخلافات توضح أن حياتك والشريك متداخلة
وإلا لما كنتما ستختبران الخلافات، لأن هذه الأخيرة تأتي نتيجة تداخل حياة زوجين بما فيها من أهداف. مثلاً، في حال كنتما تتشاركان السيارة نفسها، هذا الأمر سيجعلكما أكثر ارتباطاً ببعضكما لأن كلاكما يحتاج إلى هذه الملكية المشتركة ولأنه عليكما أن تنسّقا استعمالها بينكما. ولكن ماذا عندما تتزامن حاجتكما إليها؟ سيقع الخلاف، ولكنه ليس من النوع الذي قد يدمّر علاقة، ولكنك ستفهمين فكرة أن اختلاف الأهداف يمكن في بعض الأحيان أن تؤدي إلى خلافات.
الخلاف لا يكون غالباً بسبب الأمر الظاهر
لعلّك لست غاضبة لأن زوجك لم يتولَّ أمر إخراج المهملات في تلك الليلة، بل هو سبب أكثر عمقاً. لعلك غاضبة لأن إهماله يشعرك أنه لا يحترمك أو لا يحترم تقاسمكما للمهام المنزلية وأنه يلقي عليك جميع المسؤوليات. في هذه الحالة، سيكون البحث عن السبب الجاد والعميق للخلاف هو الخطوة الأمثل باتجاه تحسين العلاقة، ولكن ليس في لحظات الغضب. اهدئي أولاً كي لا تقولي أموراً تندمين عليها لاحقاً. ولكن الجيد من الخلافات هي أنها تساعدك على حلّ مشاكل عميقة وأساسية في حياتك الزوجية وليس الاكتفاء بالأمور السطحية.
في هذه الحالة يجب أن تتريّثي، وأن تفكّري بالأمر من خارج المشكلة وكأنك طرف ثالث فيها، ومن ثم أن تعودي لحلها بتفاصيلها مع زوجك. يجب أن تصلي إلى مكان أعمق، إلى حوافز كل واحد منكما ومخاوفه. وفي حال لم يرغب زوجك في أن يشاركك، ابدئي بنفسك على الأقل.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17373 ] نشر منذ 9 ساعات
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17373 ] نشر منذ 9 ساعات
طيب اختلاف الرائي لا يفسد للود قضيه
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9006 ] نشر منذ 9 ساعات
تكون بحدود مو طرف يمتص الغضب وطرف آخر يتصنع الخلاف ولا يعطي مجال للتفاهم والحوار..
برق[ عدد التعليقات: 10719 ] نشر منذ 9 ساعات
صحيه عند الناس الراقيه لكن حنا ان اختلفنا تضاربنا بالمشاعيب
وهو يجيب اخوانه وهي تجيب اخوانها والحكومه تدخل ولا يفض
الكارثه الا المحكمه
ابك العرب كااااارثه ، ماتشوفونهم يتذابحون عند ناقه ماتسوى ألفين ريال
لكن الناس الراقيه الواعيه اللي مستوى تفكيرهم اعلى هذولا يتحاورون
ويختلفون في وجهات النظر وليس خلاف
بمعنى اختلافهم يتمحور حول نقطة الخلاف لكن حنا يادافع البلا مجرد
مايختلفون يقلبون الماضوع لخلاف ثم كراهيه ثم استبعاد ثم عناد ثم
رفض لكل مايرد من الطرف الاخر حتى لو يقول قم للصلاة تلاقط هو واياه
ثم مشادة بالايدي فمقاطعه قد تستمر سنوات ، ثم دعاء بعدم الرحمه لمن
مات بالاول وهكذا دواليك
فعلا اللي سمّانا أعراب ماكذب
شف الخواجات يختلفون وبعد ساعه يجيها ( هاااي داد ) ثم ترد عليه
بإبتسامه هاااااي ، ثم تناوشها واحتضنها ثم تلاقطو بالحنان مو حنا نتلاقطد
بالمشاعيب
loloa.[ عدد التعليقات: 5402 ] نشر منذ 9 ساعات
كرهنا الزواج فوق رفضنا له من دراستكم ذي
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 9 ساعات
لو خلاف ممكن نعديها على الاقل كلن يتفهم الثاني ، لكن خلافااااااااااااات وصحيه وضروريه بعد؟!
ما قول الا
طيب
لكن المتزوجين ابخص بالمعلومه هذي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17373 ] نشر منذ 8 ساعات
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه . كل هذا وانت تاكل ضب ولاعندك صبر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4988 ] نشر منذ 8 ساعات
اذا الزوجه زعلت زوجها وكلها فسخت !
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18605 ] نشر منذ 7 ساعات
ماذا تعني كلمة (مرتي) ؟
يستخدم الرجل العربي كلمة( مرتي ) للتعريف عن زوجته ..
طبعاً كثير من النساء للأسف تعتبرها كلمة شعبية او (سوقية)
يعني كلمة دون المستوى .. وفيها انتقاص من احترام المرآة ..
وهذا للأسف 99% لا يعرفون حقيقة هذه الكلمة ..
كلمة ( مرتي ) هي كلمة ارامية الاصل و غير موجودة بقواميس اللغة العربية ..
( مار .. ويعني سيد )
( تي .. ضمير الاشارة القريب للمؤنث باللغة الارامية )
فتصبح
مرَتي = سيدتي ..
😍😊
انبسطى….سيدتى
وكوني متأكدة ان الرجل العربي لو عارف معنى الاسم ماكان بيقولك مرتي 😆😆😆😆
كان سماكي فاقعه مرارتي 😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14182 ] نشر منذ 7 ساعات
قلت لكم ملح الحياه المشاكل 😆
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5445 ] نشر منذ 3 ساعات
ملح الحياة بس اذا زادت عن حدها تقتل الحياة ✌🏻
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9006 ] نشر منذ 3 ساعات
بعض الحريم مشاكلهم ماتسمى ملح الحياة الا فلفل يحرق القلب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17373 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه هههههه ضحكتني يا الارامي يعني لو يعرف معنها قال فاقعه مرارتي. هاه طيب طيب
loloa.[ عدد التعليقات: 5402 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان رزقت يا لهفة باللي تكون لك فلفل على القلب خل بجنبك مويا باارده 🤣
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4068 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه والله حتى هم يامحرومه❤يفقعون مو بس المراره الا الفؤاد والكلاوي والكبد بعد😂😂😊
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9006 ] نشر منذ 1 ساعة
رايقة لؤلؤ.. ♡دوم يارب
جوجو اشوفك قمتي تعممي هااا
بسيطة معك هههه والله ي جوجو إني مو كذا بس
برق[ عدد التعليقات: 10719 ] نشر منذ 55 دقيقة
لولوا تنكت يارياجيل 😂😂😂😉😉
الا ماعينتو الأمل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4068 ] نشر منذ 44 دقيقة
ههههه😊ماقصدي والله الكل بس الاكيد فيه البعض😂ومن الطرفين طبعا😊
loloa.[ عدد التعليقات: 5402 ] نشر منذ 15 دقيقة
يدوم تبضك بصحته وسعادته لهفة
برق حسيت انه مو لايق علي انكت