4 طرق بسيطة لكسب حب زوجتك - صحيفة صدى الالكترونية

4 طرق بسيطة لكسب حب زوجتك
يعتبر الحب بين الزوجين من أكثر الأشياء التي تضمن نجاح العلاقة الزوجية وازدهارها بشكل كبير، لأنه أحد الأسسس الهامة التي يقوم عليها الزواج الناجح والحياة الزوجية المستقرة.
ولا بد من أن يكون شعور الحب متبادلاً بين الزوجين لكي يثمر علاقة سليمة لا تشوبها أي شائبة. ولتحقيق هذا الهدف فإن الزوج يجب أن يتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز حب زوجته له، لذا نقدم للرجل 4 طرق بسيطة لكسب حب زوجته، على النحو التالي:
1- عبر لها عن حبك بشكل يومي
ربما يبدو هذا الأمر بسيطاً، ولكن تأثيره كبير على شريكة حياتك، لذا لا تفوت أي فرصة في التعبير عن حبك لها وستحظى بنتائج لن تتوقعها أبداً.
2- قم بإطرائها وامتداح إنجازاتها
لا بد من إطراء زوجتك وامتداح ما تقوم به من إنجازات مهما كانت بسيطة، وعدم التركيز على التعبير عن جمالها فقط، وستحظى بحبها واحترامها وتقديرها لك مدى الحياة.
3- استمع لشكواها جيداً
حاول أن تستمع لشكوى زوجتك، وأن تهتم بما تقول مهما كان بسيطاً بالنسبة لك. فالاستماع له يولد شعوراً إيجابياً لديها بأنك تقدّرها وتحترمها وبالتالي ستحظى بحبها لك.
4- تحمل مسؤولياتك تجاهها كرجل
يتطلب الزواج من الطرفين تحمّل قدر كبير من المسؤولية، ويقع على عاتق الرجل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية، فعندما يتحلى الرجل بروح المسؤولية تجاه زوجته وحياته الزوجية، ستعمل المرأة بشتى الوسائل على تقديم كل ما لديها من حب له.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4057 ] نشر منذ 2 ساعتين
1- مو لازم تردد احبك😊بشكل يومي😂😊فاالحب فعل والا الكلام كل يقوله😂😊 4-3 مهم ومن اسباب النجاح باالحياه الزوجيه😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4057 ] نشر منذ 2 ساعتين
اليوم يوم التروية
فاللهم ارو ظمئنا من حوض نبيك ،
وارزقنا ظل عرشك، وآتنا من واسع كرمك…
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم
في هذا اليوم الثامن من ذو الحجة
إن كان في نفسي وأنفسكم حاجه أن يقضيها
وإن كان في صدري وصدوركم ضيقه أن يمحيها
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم
أن ييسر لي ولكم جميع مانتمناه ..
وان يسخر لي ولكم ملائكة السماء وجند الارض ..
وأن يفتح ليَ ولكم باب الرزق من حيث لا نحتسب
وأن يطرح في حياتي وحياتكم بركة وسعادة لا تنتهي ..
وأن يبشرني ويبشركم بما طال إنتظاري وانتظاركم به عاجل غير آجل ..
آميـــن
ولجميع المسلمين والمسلمات
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاحترام والتقدير هو اساس الزواج الناجح
المرأة مخلوق ضعيف تحتاج الاهتمام والرعايه
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8997 ] نشر منذ 2 ساعتين
إذا لقيت منها الاحترام وصوت هادئ كالنسمة ووجهها لا نظرت له حسيت قدامك ملكة ليس القصد ملكة جمال ولكن اهتمام ابتسامة براءة طيبة خلق إلخ..
زي هالبنت افرش لها الأرض ورد طبيعي كل يوم وبوسه بخدها وبيدها قبل الدوام والثانية لارجعت للبيت رح أكون كلي وله وشوق كــ شوق الصحاري للمطر لوجهها أو بالأصح لهفه عشق كلهفة المشتاق لطلتها الأنيقة.. ♡
loloa.[ عدد التعليقات: 5391 ] نشر منذ 1 ساعة
بسمة رضا اختصرتي دراستهم
تحياتي لك 🌹
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرزقنا يا لهفه ما لنا الا الامنياااااات ، بس الصوره معبره وش حلاتها .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17321 ] نشر منذ 58 دقيقة
الاحترام والتفاهم وبالعشره الطيبه تطيب حياتهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17321 ] نشر منذ 57 دقيقة
يارب تزوج لهفه عاجلا غير اجال
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17321 ] نشر منذ 56 دقيقة
بسمه انتي متزوجه والى باقي
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8997 ] نشر منذ 35 دقيقة
بالعكس ي كيان لا تستبعدي ترى ربنا كريم بلحظه يقل لامنياتنا كوني فتكن،، تفائلي.. ♡
لستِ محرومه آمين يارب والله يسمع منكـ وعساها من فمك لباب السماء وتكون صالحة وفيها خير..
والله يحقق لك كل ماتتمنين وفيه خير لكـ
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14177 ] نشر منذ 14 دقيقة
حلووو صحيح 👍
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3043 ] نشر منذ 13 دقيقة
رسمت أنا لوحة غلاها بصدري
ألوانها حبي وشوقي كساها
هي لذة أيامي حياتي وعطري
قلبي لها موطن عساني فداها
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3043 ] نشر منذ 4 دقائق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله مساكم وايامكم ودنياكم ي الغاليات والعزيزات جنوبية قحطانية راعية العريتسة .. دانة الدنيا .. المحرومة شيخة الصحيفة .. أسماء العسيرية المشاغبة .. كل عام وانتم بخير مقدما والعيد عليكم مبارك جميع