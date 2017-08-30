4 طرق بسيطة لكسب حب زوجتك - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر الحب بين الزوجين من أكثر الأشياء التي تضمن نجاح العلاقة الزوجية وازدهارها بشكل كبير، لأنه أحد الأسسس الهامة التي يقوم عليها الزواج الناجح والحياة الزوجية المستقرة.

ولا بد من أن يكون شعور الحب متبادلاً بين الزوجين لكي يثمر علاقة سليمة لا تشوبها أي شائبة. ولتحقيق هذا الهدف فإن الزوج يجب أن يتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز حب زوجته له، لذا نقدم للرجل 4 طرق بسيطة لكسب حب زوجته، على النحو التالي:

1- عبر لها عن حبك بشكل يومي

ربما يبدو هذا الأمر بسيطاً، ولكن تأثيره كبير على شريكة حياتك، لذا لا تفوت أي فرصة في التعبير عن حبك لها وستحظى بنتائج لن تتوقعها أبداً.

2- قم بإطرائها وامتداح إنجازاتها

لا بد من إطراء زوجتك وامتداح ما تقوم به من إنجازات مهما كانت بسيطة، وعدم التركيز على التعبير عن جمالها فقط، وستحظى بحبها واحترامها وتقديرها لك مدى الحياة.

3- استمع لشكواها جيداً

حاول أن تستمع لشكوى زوجتك، وأن تهتم بما تقول مهما كان بسيطاً بالنسبة لك. فالاستماع له يولد شعوراً إيجابياً لديها بأنك تقدّرها وتحترمها وبالتالي ستحظى بحبها لك.

4- تحمل مسؤولياتك تجاهها كرجل

يتطلب الزواج من الطرفين تحمّل قدر كبير من المسؤولية، ويقع على عاتق الرجل الجزء الأكبر من هذه المسؤولية، فعندما يتحلى الرجل بروح المسؤولية تجاه زوجته وحياته الزوجية، ستعمل المرأة بشتى الوسائل على تقديم كل ما لديها من حب له.