مصادرة بندقية بلاستيك وفسيخ وسوداني وسمنة فلاحي بطائرة نيويورك - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

صادرت سلطات مطار القاهرة الأربعاء بندقية بلاستيك لعبة وفسيخ وسوداني وزبدة وسمنة فلاحي مع عدد من الركاب المغادرين على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك تنفيذا لتعليمات السلطات الأمريكية.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 985 والمتجهة إلى نيويورك إشتبه رجال أمن مصر للطيران فى حقائب عدة ركاب فى إطار فرزها يدويا طبقا لطلبات السلطات الأمريكية وتم العثور على بعض المأكولات المحظور دخولها طبقا لقوانين الحجر الزراعي والبيطري والصحي بمطار ” جي إف كينيدي ” بنيويورك وتضمت المأكولات فسيخ وعسل وزبدة وسمن فلاحى كما تم مصادرة بندقية لعبة أطفال من البلاستيك وتم تشكيل لجنة تولت إعدام المأكولات.