مصادرة بندقية بلاستيك وفسيخ وسوداني وسمنة فلاحي بطائرة نيويورك - صحيفة صدى الالكترونية

مصادرة بندقية بلاستيك وفسيخ وسوداني وسمنة فلاحي بطائرة نيويورك
صادرت سلطات مطار القاهرة الأربعاء بندقية بلاستيك لعبة وفسيخ وسوداني وزبدة وسمنة فلاحي مع عدد من الركاب المغادرين على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك تنفيذا لتعليمات السلطات الأمريكية.
صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 985 والمتجهة إلى نيويورك إشتبه رجال أمن مصر للطيران فى حقائب عدة ركاب فى إطار فرزها يدويا طبقا لطلبات السلطات الأمريكية وتم العثور على بعض المأكولات المحظور دخولها طبقا لقوانين الحجر الزراعي والبيطري والصحي بمطار ” جي إف كينيدي ” بنيويورك وتضمت المأكولات فسيخ وعسل وزبدة وسمن فلاحى كما تم مصادرة بندقية لعبة أطفال من البلاستيك وتم تشكيل لجنة تولت إعدام المأكولات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33172 ] نشر منذ 6 ساعات
فسيخ وزبده وسمن بلدي ؟
,, الله يهديك يازول ناوي تعفن باالطايره وركابها ، هداك الله ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2098 ] نشر منذ 4 ساعات
ياشين الفسيخ😨اخبر في مصر
😆عندهم شم النسيم واكلتهم فسيخ
😵وليبغغفلنخالليلنخاةاببة كح كح
😂😂هذا حال اللي تلوع كبده😷
زائر[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 2 ساعتين
فسيخ العفان الخماج اللي ياكله يقعد شبعان مايشتهي الاكل وعييييييييييييييييييييه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17361 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه
سامي[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليش راح يهربوا سوداني وكيف؟؟ يعني حطوا الزول في شنطه والا لفوه في جريده…
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4988 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفسيخ ريحتة ريحة اسهال
زائر[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 1 ساعة
قصدهم فول سوداني مو الراكب
درة البسامي[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 38 دقيقة
( وتم تشكيل لجنة تولت إعدام المأكولات)
إعدام المأكولات !!!
زائر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 35 دقيقة
قالك زبدة فول سوداني ما قالك شخص سوداني ,,, اترك عنك اللقافة وركز في مضمون الخبر وأفهم الكلام صحيح حتى تعلق ,,,, كل هذا الكلام ما قريت فيه غير كلمة سوداني وعلى طول نزلت التعليقات ,,,, وربنا يهدي الجميع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17361 ] نشر منذ 5 دقائق
صادرت سلطات مطار القاهرة الأربعاء بندقية بلاستيك لعبة وفسيخ وسوداني وزبدة وسمنة فلاحي مع عدد من الركاب المغادرين
يا عبده ابو الفضل ترا احنا نخطي ونضحك على اخطاء بعض بس انتم المعدين انتبهوا اكثر