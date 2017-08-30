بالفيديو.. فلبيني يدعو زوجته للإسلام فتشهره بالهاتف - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تسعد الأمة الإسلامية كلما زاد عدد المسلمين ودخل في الإسلام أشخاص جدد، حيث تمكن أحد المسلمين الجدد الذين جاؤوا من الفلبين لتأدية فريضة الحج من إقناع زوجته بدخول الإسلام عبر أحد الدعاة عن طريق الهاتف؛ حيث أشهرت إسلامها عبر الهاتف، متمنية المجيء إلى مكة لتأدية فريضة الحج.

من جانبه قال أحد المرافقين لحملة الحاج الفلبيني: إنه كان لدينا أحد الحجاج من المسلمين الجدد الذين قدموا إلى المملكة لتأدية فريضة الحج هذا العام دون زوجته التي بقيت خارج الإسلام، مضيفا أن الزوج كان يبحث عن طرق عدة لدعوة زوجته ودخولها الإسلام، وهو ما دفعه إلى محاولة مخاطبتها من خلال عدد من الدعاة، ونقله لها مشاعر المسلمين وعظمة المكان الذي وصل إليه لأداء الحج.

وختم حديثه: بفضل من الله أثمرت جهود الزوج مع زوجته بهدايتها للإسلام وإشهارها له عبر الهاتف.