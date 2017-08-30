أسرة سعودية تغرق في النوم بمطار القاهرة وطائرة أبها تقلع بدونها - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبو الفضل(صدى):

ألغت سلطات مطار القاهرة الأربعاء سفر أسرة سعودية مكونة من أربعة أفراد على الطائرة السعودية المتجهة إلى أبها لنومهم بصالة الترانزيت وعدم سماعهم النداء الأخير للصعود إلى الطائرة والتى أقلعت بدونهم بعد تأخير حوالى 40 دقيقة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أثناء صعود الركاب إلى رحلة الخطوط السعودية رقم 322 والمتجهة إلى أبها تبين تخلف 4 ركاب عن الصعود للطائرة وقام موظفو الشركة بالنداء على الركاب بعد معرفة بياناتهم إلا أن الركاب لم ينتبهوا للنداء وإستأنفت الطائرة رحلتها بدونهم بعد تأخير حوالى 40 دقيقة ثم ظهر الركاب الأربعة والمكونة من زوج مع زوجته وإبن وإبنة حيث أقر الزوج بأنهم سهروا لمشاهدة مسرحية وغلبهم النوم بصالة الترانزيت إنتظارا للطائرة ولم ينتبهوا للنداء عليهم وتم تحرير مذكرة بالواقعة بشرطة السياحة وإعادة الحجز للسفر على الرحلة التالية.