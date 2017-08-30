فتاة تٌشبه الأميرة للا سلمى تٌشغل مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت فتاة مغربية في العشرينات من عمرها، جدلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي، للشبه الكبير بينها وبين الأميرة للا سلمى زوجة الملك محمد السادس.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن العروس الشابة التي كانت ترتدي لباسا تقليديا مغربيا في اللون الأحمر، وتضع مكياجا خفيفا مثل المكياج التي تحرص دائما الأميرة على وضعه، تشبه كثيرا للا سلمى.

