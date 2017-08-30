بالصور.. ضبط كيلو كوكايين داخل مواسير سحب حقيبة بمطار الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أحبط رجل الأمن بجمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة محاولة تهريب كمية من مادة ” الكوكايين ” المخدرة، حاول أحد المسافرين تهريبها بطريقة سرية، وضُبط بحوزته كيلو ومائة وتسعة وثمانون جراماً ونصف الجرام، من الكوكايين كانت مخبأة داخل حقيبته في رحلته القادمة إلى المملكة.

من جانبه أوضح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز، بندر الرحيلي، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة الملابس الخاصة بأحد الركاب، وبعد إخضاعها لجهاز فحص الأمتعة وتفتيشها يدوياً، عُثر بداخلها على كمية من مادة ” الكوكايين ” المخدرة بلغت (1189.5) كيلو ومائة وتسعة وثمانون جراماً ونصف جرام، كانت مخبأة داخل مواسير السحب الخاصة بالحقيبة، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

