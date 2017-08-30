أسرتان في المملكة تجمعان خادمة أندونيسية بابنة عمها بعد فراق 35 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

جمع لقاء فاضت فيه المشاعر الإنسانية والحب والمودة سيدتين إندونيسيتين بعد فراق استمر نحو ٣٥ عاما،عن طريق أسرتان سعوديتان .

وروت إحدى السيدتين وتدعى ” تيتي ” تفاصيل الفراق واللقاء، مشيرة إلى أنها تزوجت وانتقلت للعمل بالمملكة قبل 35 عاما وفارقت ابنة عمها ” زليخة ” وهي في العاشرة من العمر.

وأشارت السيدة إلى أن ” زليخة ” انتقلت للعمل بالمملكة بعدها بسنوات إلا أنهما لم يلتقيا بعد ذلك بسبب اختلاف موعد اجازتهما، فيما علمت بعد بحث مضن أن ابنة عمها تعمل في المنطقة الشرقية، بينما هي تعمل في منطقة الباحة.

وأوضحت إنها أبلغت الأسرة التي تعمل معها، وابنة عمها أبلغت الأسرة السعودية الأخرى، برغبتهما في اللقاء، واستجابت الأسرتان وتم ترتيب لقاء في مدينة بلجرشي بمنطقة الباحة بعد فراق طويل .