إحالة ثلاثة أحرقوا مزارع نخيل دومة الجندل إلي النيابة - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تمكنت شرطة محافظة دومة الجندل، من القبض على ثلاثة أشخاص تورّطوا في إشعال حريق بمزارع النخيل.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس: بعد جمع المعلومات والقيام بالتحريات المكثّفة بمعرفة شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة دومة الجندل، تمّ توجيه الاتهام إلى ثلاثة مواطنين.

وأضاف: المتهمون عبارة عن شخصين بالعقد الثاني من عمرهما، والثالث حدث يبلغ من العمر 15 عاماً، وتورّطوا في إشعال الحرائق في مزارع النخيل بالمحافظة بشكل متكرّر، وأُحيلوا إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.