شيري تطلق رسوم تصميم لسيارتها متعددة الاستخدامات المرتقبة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت شيري العالمية عن رغبتها في التوسع في الاسواق الخارجية بباقة من السيارات الجديدة المناسبة وأحدهم سيارة متعددة الاستخدامات مدمجة جديدة ظهرت ملامحها في رسوم تصميم جديدة قبل ظهورها الرسمي في 12 سبتمبر في معرض فرانكفورت للسيارات وهذه السيارة لم يحدد لها اسم بعد ولكنها تعتمد علي فلسفة تصميم الشركة الجديدة Life in Motion.

وقالت الشركة أن تصميم السيارة مستوحى من الطبيعة وبعض ملامح التصميم تشمل ركائز كرومية حادة أفقية في مقدمة السيارة وتطعيمات كرومية علي الصادم والعتبات الجانبية وحول النوافذ مع مصابيح أمامية LED كاملة ومصابيح خلفية رفيعة مع لمسات كرومية أخرى. كما تأتي بعجلات كبيرة واطارات عريضة لتضيف لتصميم السيارة العضلي وأبعادها المميزة.

وستصل سيارات شيري الجديدة لأوروبا والسوق العالمي خلال السنوات المقبلة كما تخطط الشركة كذلك لتأسيس مراكز تصميم وأبحاث وتطوير جديدة في أوروبا لتسريع خططها للتوسع.