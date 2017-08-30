 محامي حليمة بولند يتوعد من يتهاون بنجوميتها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 31

    أغسطس

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محامي حليمة بولند يتوعد من يتهاون بنجوميتها




6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ يوم واحد

محامي ولا خروف

[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 24 ساعة

قصدكم الثاني هذاك الي مثل التيس بس معه سبله

وش نجوميه الي يشوفها يقول شاركت في حرب فيتنما الله يادنيا

[ عدد التعليقات: 1932 ] نشر منذ 23 ساعة

التم المتعوس على خايب الرجى ما أتفه منها الا انت

[ عدد التعليقات: 33184 ] نشر منذ 20 ساعة

لا لا ,, ابداً مااحد يتهاون في نجوميتها ,,

,,حتى انا اسأل الله ان يرسل لها نجم مخصوص من سابع سما وانت معها ، لسابع ارض ,,

,, من انت ومن بهيمتك مدري حليمتك اللي انت تتكلم عنها ,, اخزاكم الله انتم ومن على حبلكم ,,

[ عدد التعليقات: 17396 ] نشر منذ 20 ساعة

هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 16 دقيقة

والله ان عقلك عاري من الصحه ~

الله لايبلانا ~

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