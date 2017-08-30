محامي حليمة بولند يتوعد من يتهاون بنجوميتها - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 31
أغسطس
محامي ولا خروف
قصدكم الثاني هذاك الي مثل التيس بس معه سبله
وش نجوميه الي يشوفها يقول شاركت في حرب فيتنما الله يادنيا
التم المتعوس على خايب الرجى ما أتفه منها الا انت
لا لا ,, ابداً مااحد يتهاون في نجوميتها ,,
,,حتى انا اسأل الله ان يرسل لها نجم مخصوص من سابع سما وانت معها ، لسابع ارض ,,
,, من انت ومن بهيمتك مدري حليمتك اللي انت تتكلم عنها ,, اخزاكم الله انتم ومن على حبلكم ,,
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
والله ان عقلك عاري من الصحه ~
الله لايبلانا ~
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مؤدب[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ يوم واحد
محامي ولا خروف
Amq[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 24 ساعة
قصدكم الثاني هذاك الي مثل التيس بس معه سبله
وش نجوميه الي يشوفها يقول شاركت في حرب فيتنما الله يادنيا
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1932 ] نشر منذ 23 ساعة
التم المتعوس على خايب الرجى ما أتفه منها الا انت
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33184 ] نشر منذ 20 ساعة
لا لا ,, ابداً مااحد يتهاون في نجوميتها ,,
,,حتى انا اسأل الله ان يرسل لها نجم مخصوص من سابع سما وانت معها ، لسابع ارض ,,
,, من انت ومن بهيمتك مدري حليمتك اللي انت تتكلم عنها ,, اخزاكم الله انتم ومن على حبلكم ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17396 ] نشر منذ 20 ساعة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
همس ~[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 16 دقيقة
والله ان عقلك عاري من الصحه ~
الله لايبلانا ~