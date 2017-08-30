العراق تكشف تفاصيل القبض على قيادي داعشي - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي، ممن ارتكب مجازر بحق أهالي مدينة الموصل بعد نصب كمين له في منطقة الكرادة وسط بغداد.

من جانبه قال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، في تصريحات خاصة، إنه من خلال الجهد الأمني والاستخباري الخاص برجال جهاز الأمن الوطني بمديرية أمن الكرادة تم نصب كمين لأحد الدواعش والقاتل لأكثر من خمسين عراقي من أهالي الموصل.

وأضاف: بعد رصد تحركاته قامت مديرية أمن الكرادة وبالاشتراك مع الأجهزه الأمنية بإلقاء القبض على الإرهابي قبل تنفيذ عملية إرهابية بحق أهالي بغداد والكرادة.