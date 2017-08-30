بالصور.. رئيس الهلال الأحمر يتفقد مركز الإسناد بالعاصمة المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم اليوم واقع العمل في مجمع الإسناد بالعاصمة المقدسة وجاهزيته ومتابعة تنفيذ الخطة العامة التي أعدتها الهيئة لموسم الحج والتي من ابرزها تدعيم المراكز الإسعافية في المشاعر المقدسة بالاحتياجات اللازمة من مواد وأجهزة طبية وتدعيم بفرق إسعافية في حال وجود حاجة.

وأكد خلال زيارته للمجمع اهمية العمل الإنساني وضرورة توحيد كل الجهود لتقديم الخدمات الإسعافية على أكمل وجه وأن يتم تنفيذ.

الجدير بالذكر أن مجمع الإسناد يعمل بـ ٢٥ سيارة إسعافية بكامل طواقمها كما أنه يوجد مركز إسعافي في المجمع يعمل على مدار الساعة من نفس فرق المجمع، بالإضافة الى تمركز عربتي الإمداد والتموين الطبي بالمجمع للمشاركة في حال الكوارث لا قدر الله، كما يتم تعقيم عربات الإسعاف لجميع النطاقات في وحدة التعقيم بمجمع الإسناد.

ويتواجد عدد اثنين مدربين للمساهمة في البرامج التدريبية الخاصة ببرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية خلال موسم الحج وتقديم الدورات التدريبية للمشاركين بموسم الحج من بعض الجهات بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية لمتطوعي الهيئة.

وأخيراً فقد تم تهيئة فريق من المجمع للدعم اللوجستي الغذائي للفرق الإسعافية في حالة الكوارث.

