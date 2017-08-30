مايكروسوفت تضيف اللغة العربية إلى " إكس بوكس وان " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعتزم مايكروسوفت إضافة اللغة العربية كأحد اللغات الأساسية لواجه التشغيل الخاصة بجهاز ” إكس بوكس وان ” Xbox One ضمن تحديث الخريف الذي يحمل اسم Xbox Fall Update.

وبحسب بيان صحفي، يتمكن اللاعبون الراغبون بتغيير لغة واجهة المستخدم الخاصة بنظام التشغيل “ ويندوز 10 ” على أجهزة “ إكس بوكس وان ” إلى العربية، بإتباع خطوات بسيطة، هي الذهاب إلى خيار “ الإعدادات ” Settings، ومن ثم الضغط على خيار “ تخصيص اللغة ” Language and Localization ومن ثم اختيار اللغة العربية.

وجانبه قال مدير قطاع الألعاب وأجهزة “ إكس بوكس ” للخليج في مايكروسوفت، محمد حباب: “ ندرك شغف اللاعبين في دولة الإمارات ودول الخليج للغة العربية، لذلك قمنا بتوفير لغة الضاد لهم على منصة الألعاب إكس بوكس وان إكس وإكس بوكس وان إس لإعطائهم الفرصة للحصول على متعة أكبر أثناء اللعب. ليس هذا فحسب، بل سيقدم تحديث الخريف واجهة استخدام جديدة بتصميم عصري جميل يمكن للاعبين من خلاله التمتع بالألعاب والتطبيقات وخصائص الشبكات الاجتماعية عبر أجهزة إكس بوكس وان ”.

وأشار حباب إلى أن مايكروسوفت ملتزمة دائماً بالاستماع لطلبات المستخدمين واللاعبين وتلبيتها، وتبذل قصارى جهدها لجلب أحدث المزايا والألعاب للاعبين في كافة أنحاء العالم بسرعة ودون عناء.