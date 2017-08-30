خطوات حظر المكالمات على هواتف ويندوز فون - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يحتاج الكثير من المستخدمين، خاصة مستخدمي هواتف ويندوز فون، إلى حظر بعض الأرقام؛ لعدم تلقي مكالمات من بعض الأشخاص المزعجين، وهو الأمر الذي قد لا يعرف البعضُ كيفية القيام به على هواتف ويندوز فون، خاصة تلك الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 موبايل، وفيما يلي نعرض طريقة القيام بذلك بكل سهولة:

حظر المكالمات على ويندوز 10

– في البداية يحتاج المستخدم للدخول إلى تطبيق جهات الاتصال.

– يضغط المستخدم على الرقم المزعج الذي تلقى منه مكالمة مؤخراً ضغطة طويلة.

– سيلاحظ المستخدم ظهور قائمة “ جديد ” يختار منها Block contact/number.

ويمكن للمستخدم عرض آخر المكالمات الواردة من الأرقام المحظورة وذلك من خلال اختيار “ blocked calls ” من قائمة تطبيق الهاتف، حيث إن هذه القائمة ستعرض للمستخدم أيضاً كل الأرقام والرسائل وجهات الاتصال المحظورة المختلفة وأوقات اتصالها.

إضافة جهة اتصال لقائمة الأرقام المحجوبة

– يمكن القيام بذلك من خلال الدخول إلى سجل الاتصال على الهاتف أو سجل الرسائل.

– يضغط المستخدم مطولاً على جهة الاتصال أو الرسائل.

– من القائمة المنسدلة يختار المستخدم “ block number… ”.