ألمانيا تدرس لم شمل عوائل اللاجئين - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها ستنظر بشأن لم شمل عوائل اللاجئين أصحاب صفة الحماية المحدودة أى ” الحماية الثانوية ” فى مطلع العام القادم.

وذكرت مصادر أن ميركل تعتزم اتخاذ أى قرار بشأن مسألة لم الشمل للاجئين خلال العام الحالى وإن الأولوية الآن للحائزين على صفة ” حماية كاملة “.

وأوضحت المصادر أن الشخص الحائز على صفة حماية كاملة يمكنه الآن أن يستقدم والديه وأطفاله ويجب أن نطبق ذلك أولا.

ويذكرأن الحكومة الألمانية فى وقت سابق ولتفادى إثقال كاهل البلديات مجددا فى رعاية اللاجئين قد أعلنت تعليق لم الشمل لعائلات هذه المجموعة لمدة عامين.