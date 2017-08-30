جوجل تدعم خدمة الخرائط بميزة تسهل ركن السيارات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت شركة جوجل عن تحديث جديد لخدمة الخرائط Google maps، يتضمن ميزة البحث عن موقف للسيارات والذي سيتضمن قائمة بمواقف السيارات القريبة والجراجات، مع إعطاء المستخدم الاتجاهات لتسهيل الوصول إليها.

ووفقاً لموقع gsmarena الهندي تعمل الميزة بسلاسة، ولكنها تتوفر على نظام أندرويد فقط في البداية، كما أن أول 25 مدينة تحصل على الميزة متاحة في الولايات المتحدة.

وتأتي الميزة الجديدة بعد إضافة خيار Parking difficulty مع بداية عام 2017، والذي يتيح للمستخدم معرفة الوقت الذي يستغرقه في ركن سيارته عند وصوله إلى الوجهة التي يرغب بها، وتحدد خدمة الخرائط لمستخدمها مدى صعوبة ركن السيارة عبر عرض مقياس يتضمن “ سهل ومتوسط وصعب ”.