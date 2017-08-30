سامسونج تطرح كاميرا جديدة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف تقرير جديد أن شركة سامسونج تستعد لطرح كاميرا جديدة، وذلك بعدما طرحت كاميرا Gear 360 منذ أشهر قليلة، حيث قدمت الشركة طلب الحصول على الاسم التجاري 360 Round، وهو ما يمكن تفسيره بأن الشركة تعمل حالياً على كاميرا جديدة للواقع الافتراضي.

ووفقاً لما نشره موقع engadget الأميركي، فإن الجهاز الجديد يحمل الاسم الكودي RM-R260 وهو ما يشبه رمز كاميرا Gear 360 الذي كان RM-R210، الأمر الذي يرجح وبشدة أن يكون الجهاز الجديد خليفة هذه الكاميرا، كذلك فإن كلمة “ Round ” تشير إلى أن الجهاز سيكون غالباً مضغوطاً وكروياً تماماً.

وحتى الآن لا توجد أي معلومات حول موعد إصدار 360 Round، وما إذا كانت الشركة ستقوم بالإعلان عنها خلال معرض IFA، خاصة وأن الشركة تستعد لإطلاق عدد من الملحقات للهواتف الذكية مثل ساعة Gear جديدة وساعة Gear Fit2 Pro، لكن مع طلب الشركة للحصول على الاسم التجاري فهذا يعني أن الكاميرا قد تكون جاهزة للشحن بالفعل.