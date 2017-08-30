⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. لعبة الاستُغماية تحبس طفل داخل غسالة أوتوماتيك - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

علق طفل يبلغ من العمر 7 سنوات داخل غسالة أتوماتيك أثناء لعبة الاستغماية مع شقيقته ، في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا.

وكان قد اعتقد الطفل أنه وجد أنسب مكان للاختباء من شقيقته، وتسلل داخل الغسالة، لكنه وجد أنه لا يستطيع الخروج مرة أخرى، وانتهى به المطاف يصرخ طلبا للمساعدة.

على الفور قامت عائلته بالأتصال بالطوارئ لمساعدتهم في اخراجه من الغسالة حيث انهم لم يتمكنوا من ذلك ،إذ قام أربعة من رجال الإطفاء بتغطية جسد الصبي بزيت عباد الشمس لسهولة سحبه وتمكنوا من إخراجه في عملية انقاذ استغرقت نحو 20 دقيقة .