امرأة تقتل حماتها لكشفها علاقة غير شرعية مع عامل - صحيفة صدى الالكترونية

امرأة تقتل حماتها لكشفها علاقة غير شرعية مع عامل
أقدمت امرأة على قتل حماتها، بعد اكتشاف الأخيرة علاقتها الآثمة مع عامل، واتفقا الاثنين على التخلص منها بخنقها بالوشاح.
كان اللواء حسن محمود نائب المدير حكمدار مديرية أمن سوهاج في صعيد مصر، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بتلقى المركز بلاغا بالعثور على ربة منزل جثة هامدة بحوش المواشي الخاص بها.
وتبين من التحريات بالعثور على ” صفصافه . م . أ ” ربة منزل وتقيم بناحية الغوانم دائرة المركز بحوش المواشي جثة هامده إثر إصابتها ” بسحجات حول الرقبة وكدمات بالظهر ” ، وبسؤال نجلها قرر أنه عقب عودته للمنزل عثر علي جثة والدته بحوش المواشي ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .
تم وضع خطة بحث هادفة توصلت إلى أن مرتكب الواقعة ” أية . م . س . ح ” 24 سنة ربة منزل زوجة نجل المجنى عليها، و ” رائد . م . س ” 34 سنة عامل ويقيم بذات الناحية لوجود علاقة غير شرعية بينهما، حيث قام المتهمان بالتخلص من المجني عليها بخنقها بالوشاح الخاص بها، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 5337 إدارى مركز سوهاج، وعقب صدور إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1310 ] نشر منذ يوم واحد
خيانة وقتل … أثنين في واحد …
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2020 ] نشر منذ يوم واحد
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
اللهم اصلح احوال المسلمين
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3189 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة إلا بالله . اللهم إرحمنا برحمتك .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33213 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2118 ] نشر منذ يوم واحد
اعوذ بالله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17398 ] نشر منذ يوم واحد
الله المستعان
جميل[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولاقوة إلابالله
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5446 ] نشر منذ 23 ساعة
قلعتهم كلهم 😡
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7900 ] نشر منذ 51 دقيقة
المرأة اللي ماترضى بالمكتوب مصيبة يُبتلى بها الرجل.
أغلب الظن أن راعية العلاقات بدايتها قبل الزواج وكملت المسيرة.