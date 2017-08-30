امرأة تقتل حماتها لكشفها علاقة غير شرعية مع عامل - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدمت امرأة على قتل حماتها، بعد اكتشاف الأخيرة علاقتها الآثمة مع عامل، واتفقا الاثنين على التخلص منها بخنقها بالوشاح.

كان اللواء حسن محمود نائب المدير حكمدار مديرية أمن سوهاج في صعيد مصر، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بتلقى المركز بلاغا بالعثور على ربة منزل جثة هامدة بحوش المواشي الخاص بها.

وتبين من التحريات بالعثور على ” صفصافه . م . أ ” ربة منزل وتقيم بناحية الغوانم دائرة المركز بحوش المواشي جثة هامده إثر إصابتها ” بسحجات حول الرقبة وكدمات بالظهر ” ، وبسؤال نجلها قرر أنه عقب عودته للمنزل عثر علي جثة والدته بحوش المواشي ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك .

تم وضع خطة بحث هادفة توصلت إلى أن مرتكب الواقعة ” أية . م . س . ح ” 24 سنة ربة منزل زوجة نجل المجنى عليها، و ” رائد . م . س ” 34 سنة عامل ويقيم بذات الناحية لوجود علاقة غير شرعية بينهما، حيث قام المتهمان بالتخلص من المجني عليها بخنقها بالوشاح الخاص بها، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 5337 إدارى مركز سوهاج، وعقب صدور إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.