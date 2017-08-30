بالفيديو.. العثور على حشرة فضائية يٌثير ضجة بالإنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. العثور على حشرة فضائية يٌثير ضجة بالإنترنت
أثارت حشرة غريبة تم العثور عليها أعلى مجموعة صخور في هسينشو التيوانية، حيرة المتابعين بمواقع التواصل الأجتماعي بسبب جسدها المتشابك ووصفت بأنها قادمة من الفضاء.
وظهرت الحشرة في مقطع فيديو متداول ، كأنها مكونة من عدد من العصى المرنة والمتشابكة معا كما أنها بدت هشة.
اعتقد البعض أنها نوع من ديدان الخيل متشابك معا أو نوع متحور من حشرة العصا وأشار البعض إلى أنها من الممكن أن تكون قادمة من الفضاء مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعى.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 5 ساعات
لا يوجد فى الفضاء حشرات حيث كيف سوف تجتاز مئات الكيلومترات من الغلاف الجوى للارض وظهرت الحشرة في مقطع فيديو متداول كأنها مكونة من عدد من العصى المرنة والمتشابكة معا كما أنها بدت هشة أذن كيف سوف تجتاز الغلاف الجوى للارض وهى هشة ؟؟
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 5 ساعات
ماشوف الى سلك محروق😕
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33157 ] نشر منذ 6 دقائق
خيطي بيطي ,,