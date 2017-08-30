 بالفيديو.. العثور على حشرة فضائية يٌثير ضجة بالإنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. العثور على حشرة فضائية يٌثير ضجة بالإنترنت

بالفيديو.. العثور على حشرة فضائية يٌثير ضجة بالإنترنت
نورة الشهري(صدى):

أثارت حشرة غريبة تم العثور عليها أعلى مجموعة صخور في هسينشو التيوانية، حيرة المتابعين بمواقع التواصل الأجتماعي بسبب جسدها المتشابك ووصفت بأنها قادمة من الفضاء.

وظهرت الحشرة في مقطع فيديو متداول ، كأنها مكونة من عدد من العصى المرنة والمتشابكة معا كما أنها بدت هشة.

اعتقد البعض أنها نوع من ديدان الخيل متشابك معا أو نوع متحور من حشرة العصا وأشار البعض إلى أنها من الممكن أن تكون قادمة من الفضاء مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعى.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 5 ساعات

لا يوجد فى الفضاء حشرات حيث كيف سوف تجتاز مئات الكيلومترات من الغلاف الجوى للارض وظهرت الحشرة في مقطع فيديو متداول كأنها مكونة من عدد من العصى المرنة والمتشابكة معا كما أنها بدت هشة أذن كيف سوف تجتاز الغلاف الجوى للارض وهى هشة ؟؟

[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 5 ساعات

ماشوف الى سلك محروق😕

[ عدد التعليقات: 33157 ] نشر منذ 6 دقائق

خيطي بيطي ,,

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