بالفيديو.. العثور على حشرة فضائية يٌثير ضجة بالإنترنت - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت حشرة غريبة تم العثور عليها أعلى مجموعة صخور في هسينشو التيوانية، حيرة المتابعين بمواقع التواصل الأجتماعي بسبب جسدها المتشابك ووصفت بأنها قادمة من الفضاء.

وظهرت الحشرة في مقطع فيديو متداول ، كأنها مكونة من عدد من العصى المرنة والمتشابكة معا كما أنها بدت هشة.

اعتقد البعض أنها نوع من ديدان الخيل متشابك معا أو نوع متحور من حشرة العصا وأشار البعض إلى أنها من الممكن أن تكون قادمة من الفضاء مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعى.

