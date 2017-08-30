بالفيديو.. بثينة الرئيسي تكشف مفاجآت صادمة عن حياتها الخاصة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت الفنانة الخليجية بثينة الرئيسي ، عن مفاجآت خاصة بحياتها الشخصية صدمت جمهورها خلال استضافتها في أحد البرامج على قناة الكويت .

حيث صرحت بثينة ، أنها متزوجة ليس هذا فحسب بل ومنذ فترة طويلة أيضًا ، مؤكده إنها أخفت خبر زواجها لأنها تؤمن جدًا جدًا بالخصوصية.

ولفتت بثينة الرئيسي إلى أنها لم تتعجل في دخول السوشيال ميديا بل تأخرت بشكل كبير مقارنة بغيرها من الفنانين وذلك لأنها لا ترغب في مشاركة أسرار حياتها الخاصة مع الجماهير.

وعبر عدد من متابعي بثينة الرئيسي عبر مواقع التواصل عن فرحتهم بهذا الخبر مؤكدين أنه من حقها أن تحتفظ بجانب من حياتها الشخصية بعيدًا عن الفضوليين فيما رأى البعض الآخر أن جماهير وعشاق بثينة الرئيسي لهم الحق في معرفة أخبارها السعيدة.