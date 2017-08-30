بالفيديو.. بثينة الرئيسي تكشف مفاجآت صادمة عن حياتها الخاصة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. بثينة الرئيسي تكشف مفاجآت صادمة عن حياتها الخاصة
كشفت الفنانة الخليجية بثينة الرئيسي ، عن مفاجآت خاصة بحياتها الشخصية صدمت جمهورها خلال استضافتها في أحد البرامج على قناة الكويت .
حيث صرحت بثينة ، أنها متزوجة ليس هذا فحسب بل ومنذ فترة طويلة أيضًا ، مؤكده إنها أخفت خبر زواجها لأنها تؤمن جدًا جدًا بالخصوصية.
ولفتت بثينة الرئيسي إلى أنها لم تتعجل في دخول السوشيال ميديا بل تأخرت بشكل كبير مقارنة بغيرها من الفنانين وذلك لأنها لا ترغب في مشاركة أسرار حياتها الخاصة مع الجماهير.
وعبر عدد من متابعي بثينة الرئيسي عبر مواقع التواصل عن فرحتهم بهذا الخبر مؤكدين أنه من حقها أن تحتفظ بجانب من حياتها الشخصية بعيدًا عن الفضوليين فيما رأى البعض الآخر أن جماهير وعشاق بثينة الرئيسي لهم الحق في معرفة أخبارها السعيدة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4181 ] نشر منذ 4 أيام
موفقه❤غريبه فات ها العالم زواجكك بكره بيقولون حامل😂😊😊
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33357 ] نشر منذ 4 أيام
مار بس ..؟
.. وهذي المفاجأه والهيطه والبلبليطه وسر وحياة خاصه ، والنهايه انها متزوجه ؟؟
,, ايش الجديد ,, استغفر الله العظيم ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2161 ] نشر منذ 4 أيام
انا يوم قريت الموضوع المفاجئه
توقعت ان بثينه شالت الخنفسانه
اللي في رقبتها😅
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12676 ] نشر منذ 4 أيام
الحين بثينه ام شامه في عنقها والا الثانيه المقابله لها
ام أمانة[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 4 أيام
هي أم شامه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1138 ] نشر منذ 4 أيام
بثينه الرئيسي انتي امراه جميله فياليتكي تتوبين من العفن الفني وتتحجبي والله يجمعني بك في الجنه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17526 ] نشر منذ 4 أيام
بالتوفيق
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12676 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني هي ام شامه طيب يكون خير
ما قصرت عزمت المذيعه على طبختها وبالمره تعرفها على زوجها