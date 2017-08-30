بالصور.. فتاة تتخلص من قطتها بطريقة مروعة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. فتاة تتخلص من قطتها بطريقة مروعة
أقدمت فتاة على التخلص من قطتها بطريقة غير آدمية وبشعة ، حيث ألقت بها داخل سلة مهملات بمدينة برانشولم في المملكة المتحدة
وكانت قد لاحظت السيدة جان أتكينسون، 68 عامًا، حركة غريبة أمام منزلها دفعتها إلى مراقبة ما يحدث بالخارج من خلال كاميرات مراقبة تضعها أعلى منزلها، لتكتشف فعلة الفتاة الشنيعة وهي تلقي بقطتها في القمامة وتغلق عليها بإحكام، مما دفع السيدة إلى إبلاغ الشرطة، للقبض على الفتاة ومعاقبتها قانونيًا.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2008 ] نشر منذ يوم واحد
القطط تعرف خط الرجعه سبحان الله
لو توديها مسافه خمسين كيلو
ممكن ترجع لنفس البيت بعد يوم او يومين
مغرد[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ يوم واحد
غيور والله انك صادقه فيه قطه وديتها بعض القهاوى والله مسا فه بعيده عن البيت بعد 5 ايام والله العظيم جاى من برا احصلتها عند الباب تبى احد يفتح لها حرمت ما عاد اخليها تروح ما ادرى كيف عرفت علما بالسياره والسياره مظلله وبعيد عن البيت
مغرد[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ يوم واحد
هذى تعلمت من سفاح القطط ما فى قلبها رحمه
سبرايت[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ يوم واحد
معنى هذا إن القطط لا تعتمد على الذاكرة فقط بل لديها حاسة شم تنافس الكـــلاب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33194 ] نشر منذ 24 ساعة
هذا من ابسط مايفعلونه من اجرام ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2118 ] نشر منذ 22 ساعة
قلوبهم رحيمه😆
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12640 ] نشر منذ 22 ساعة
حسبي الله عليه
المفروض اخذتها لمنطقه ثانيه وتخلصت منها
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7877 ] نشر منذ 23 دقيقة
ياحياتي😍
~
دقيقة بالله تأكدوا إذا هي قطو ولا قطوة🤔
إذا هو قطو أسحب كلمة ياحياتي😍
اولاً : لإنه لايجوز مخاطبة الذكور
ثانياً : لنفرض أن القطو متزوج ويش شعور القطوة وهي تشوف تعليقي??
ثالثًا : وهو الأهم أخاف القطو يعجب ف تعليقي ثم يقول طلعوا لي ديم من تحت الأرض🤣🤣🤣😹