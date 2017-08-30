بالصور.. فتاة تتخلص من قطتها بطريقة مروعة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدمت فتاة على التخلص من قطتها بطريقة غير آدمية وبشعة ، حيث ألقت بها داخل سلة مهملات بمدينة برانشولم في المملكة المتحدة

وكانت قد لاحظت السيدة جان أتكينسون، 68 عامًا، حركة غريبة أمام منزلها دفعتها إلى مراقبة ما يحدث بالخارج من خلال كاميرات مراقبة تضعها أعلى منزلها، لتكتشف فعلة الفتاة الشنيعة وهي تلقي بقطتها في القمامة وتغلق عليها بإحكام، مما دفع السيدة إلى إبلاغ الشرطة، للقبض على الفتاة ومعاقبتها قانونيًا.