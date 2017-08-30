فهد الهريفي يعلق على واقعة انسحابه من برنامج على الهواء مباشرة " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

علق المحلل الرياضي فهد الهريفي، على واقعة انسحابه من أحد البرامج الرياضية على الهواء مباشرة، بعد مشادة حادة مع المذيع وأحد ضيوف البرنامج.

وأوضح الهريفي أن سبب انسحابه هو أن مقدم البرنامج لم يحترمه أو يحترم رأيه، ورجح كفة ضيف آخر رغم أن الطرف الآخر في النقاش كان بإمكانه الرد دون تدخل من أحد، مضيفا أنه كان ملتزما الصمت طوال 40 دقيقة وعندما جاء دوره في الكلام وعلق على نقطة عادية جدا، قاطعه أحد الضيوف رغم أنه لم يسمح له بذلك، كما تدخل المذيع ومنعني من إكمال حديثي، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكد أن امتداحه للأشقاء الإماراتيين هو تعبير عن مشاعره الخاصة ومن حقه أن يعبر عما يشعر به تجاههم، خاصة أنهم لعبوا مباراة قوية بإخلاص ودون استهتار رغم ما روح له البعض إلى إمكانية وجود تساهل منهم، مضيفاً أن هذا يدل على أخلاقهم العالية.