فهد الهريفي يعلق على واقعة انسحابه من برنامج على الهواء مباشرة " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

فهد الهريفي يعلق على واقعة انسحابه من برنامج على الهواء مباشرة ” فيديو “
علق المحلل الرياضي فهد الهريفي، على واقعة انسحابه من أحد البرامج الرياضية على الهواء مباشرة، بعد مشادة حادة مع المذيع وأحد ضيوف البرنامج.
وأوضح الهريفي أن سبب انسحابه هو أن مقدم البرنامج لم يحترمه أو يحترم رأيه، ورجح كفة ضيف آخر رغم أن الطرف الآخر في النقاش كان بإمكانه الرد دون تدخل من أحد، مضيفا أنه كان ملتزما الصمت طوال 40 دقيقة وعندما جاء دوره في الكلام وعلق على نقطة عادية جدا، قاطعه أحد الضيوف رغم أنه لم يسمح له بذلك، كما تدخل المذيع ومنعني من إكمال حديثي، وفقا لصحيفة عكاظ.
وأكد أن امتداحه للأشقاء الإماراتيين هو تعبير عن مشاعره الخاصة ومن حقه أن يعبر عما يشعر به تجاههم، خاصة أنهم لعبوا مباراة قوية بإخلاص ودون استهتار رغم ما روح له البعض إلى إمكانية وجود تساهل منهم، مضيفاً أن هذا يدل على أخلاقهم العالية.
الريان[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 32 دقيقة
المذيع قليل حياء وسخ الى ابعد درجه
وسلوبه اسلوب حرمه
الريان[ عدد التعليقات: 1239 ] نشر منذ 29 دقيقة
يامذيع والله ما تسوى مداس فهد
حسبي الله عليك من مذيع
كان زمان[ عدد التعليقات: 1308 ] نشر منذ 19 دقيقة
معليش ..
فهد غلطان .. من عقب ماقال كلمة (( أنت ماتحب الأمارات مشكلتك )) أنتهى
الواقع[ عدد التعليقات: 5021 ] نشر منذ 19 دقيقة
مشكلة بعض المذيعين صغار في السن ومندفع وما يحترم ضيوف الحلقة وفهد الهريفي اكبر منه مثل اخوه الكبير و رغم أني لا اشجع النصر لاكن المذيع اخطاء في حق فهد الهريفي وحتى الحضور معه يتهجم عليهم كانهم اطفال وينهرهم عن التدخل لحل المشكلة وتهدئة الوضع نتمنى احضار مذيعين اكثر احترام وخبرة