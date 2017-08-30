حظوظ الأخضر في التأهل لكأس العالم بروسيا بعد الخسارة أمام الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تسببت خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره الإماراتي، أمس الثلاثاء، في تقليل حظوظه بالتأهل لمونديال روسيا 2018، حيث كاد أن يحسم التأهل بنسبة كبيرة لو تمكن من الفوز في المباراة، ويتبقى أمامه الفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة أمام اليابان دون النظر لنتيجة مواجهة اليابان أمام أستراليا.

الأخضر أصبح لا بديل أمامه سوى الفوز في مباراته الأخيرة أمام اليابان التي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب الجوهرة للابتعاد عن الحسابات المعقدة، مع الذكر بأن نتيجة مباراة اليابان أمام أستراليا التي ستلعب غدا الخميس، بمدينة سايتاما اليابانية، سيكون لها دور كبير في تحديد فرص الأخضر في حجز مقعد مبكر له في مونديال روسيا.

وفي حالة خسارة المنتخب الياباني أمام أستراليا أو انتهاء المباراة بالتعادل، سيتعين على المنتخب الوطني الفوز على اليابان في الجوهرة، ليحسم تأهله للمونديال حيث سيتجاوزه في مجموع النقاط، وفي حالة فوز أستراليا في مباراتها الأخيرة أمام تايلاند فسيحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة والمؤهل للمونديال مباشرة.

وفي حالة فوز اليابان على أستراليا فإن المنتخب الياباني سيكون أول المتأهلين عن المجموعة، ويجب أن يخسر المنتخب الأسترالي أمام تايلاند ويحقق الأخضر نقطة واحدة فقط أمام اليابان، ومع فوز أستراليا على تايلاند في مباراتها الأخيرة وخسرت اليابان أمام الأخضر فإن نتيجة المواجهات المباشرة بين الأخضر وأستراليا ستصب في صالح المنتخب الأسترالي وبالتالي يصبح هو المتأهل الثاني.

وتظل الفرصة متاحة أمام المنتخب السعودي للتأهل إلى المونديال حتى لو لم يحقق أحد المركزين الأول والثاني، فهو يعد الأقرب لحسم المركز الثالث المؤهل للملحق حتى لو تساوى المنتخب الإماراتي معه في النقاط، حيث يتفوق عليه في فارق الأهداف والمواجهات المباشرة، لكن المشوار وقتها سيكون أصعب.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة، خلف المنتخب الياباني المتصدر برصيد 17 نقطة، ويليه المنتخب الأسترالي في المركز الثالث برصيد 16 نقطة ومتأخراً عنه بفارق الأهداف، فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع برصيد 13 نقطة.