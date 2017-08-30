بالفيديو.. مميزات خاصة لخيام عرفات لتوفير أجواء إيمانية للحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، إنهائها تركيب الخيام المتطورة بمشعر عرفات، لتكون مستعدة لاستقبال الحجاج، موضحة أن تلك الخيام لها مميزات لا تتوفر في الخيام الأخرى.

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة الدكتور عثمان إدريس، أن تركيب الخيام استغرق 4 شهور ويتبقى فقط تركيب الأثاث والديكورات، مشيرا إلى أن الخيام تمتاز بمساحاتها الواسعة والتي تقدر أقل مساحة لكل منها 100 متر مربع تقريباً.

وأكد إدريس أن الخيام مصنوعة من الألمونيوم النقي المقاوم للرياح والأمطار، إلى جانب مادة خاصة مضادة للتمزق وغير قابلة للاشتعال وعازلة لضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية وتساعد على تخفيف درجات الحرارة، مبيناً أن الهدف من تركيب تلك الخيام ليس ربحياً وإنما بغرض توفير أجواء إيمانية للحجاج.