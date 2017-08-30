مجلس الأمن الدولي يدين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

أدان مجلس الأمن الدولي، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عبر أجواء اليابان يوم أمس، ووصف المجلس التجربة الصاروخية بأنها “شائنة”، وحث بيونج يانج على اتخاذ إجراء ملموس للحد من التوترات.

وأعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء الإطلاق الصاروخي، وطالب بيونج يانج بالتخلي عن جميع برامج الأسلحة النووية وقذائف الصواريخ الباليستية بما يتفق مع قراراته.

وقال المجلس في بيان، إن أحدث إطلاق صاروخي من جانب بيونج يانج “يقوض عمدًا السلام والاستقرار الإقليميين ويثير مخاوف أمنية خطيرة في جميع أنحاء العالم”.

وكانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية دعت لاجتماع طارئ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا عبر فوق جزيرة هوكايدو اليابانية وسقط في المحيط الهادئ.