 الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم
طلال الغامدي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات عسير ،الباحة ،مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على منطقة جازان. في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط. وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل مترين ونصف على الجزء الشمالي وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله كريم
يارب ترحمنا برحمتك
وتغيث البلاد والعباد

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