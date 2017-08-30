ولي العهد يوجه بعلاج الفنانة توحة في المستشفى العسكري بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعلاج الفنانة السعودية توحة التي تعرضت لوعكة صحية مؤخراً، في المستشفى العسكري بجدة.

وعبّرت أسرة الفنانة، عن امتنانهم الشديد للوقفة الإنسانية لولي العهد تجاهها، وتوجيهاته الفورية بعلاجها ومتابعة وضعها الصحي، وفقا لصحيفة عكاظ.

وتعد الفنانة توحة من الأسماء التي ساهمت في تأسيس الأغنية السعودية الحديثة، وتعاونت مع الكثير من الفنانين، أبرزهم سامي إحسان ومحمد عبده وابتسام لطفي وعتاب. وقدمت أكثر من 450 أغنية من أشهرها «أشر لي با المنديل» و«أستحلفك بالله» و«يا حمام البين» و«تدلع يا حلو يا حالي» وغيرها، ويصنفها كثيرون على أنها من رواد الأغنية الخليجية.