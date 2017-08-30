5 حلول للتغلب على ضعف الإنترنت في المملكة خلال فترة الحج - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف مختصون بمجال الاتصالات، عن 5 حلول للتغلب على ضعف شبكات الإنترنت في مناطق المملكة خلال موسم الحج، موضحين أن الحلول الخمسة للحفاظ على قوة الشبكة والقضاء على المشكلة بشكل نهائي.

وأكد المختصون، أن أسباب ضعف الشبكة تشمل إزاحة جزء من خدمة الإنترنت إلى مكة والمدينة والمشاعر في موسم الحج، وكذلك دخول العطلة الصيفية والتي يستخدم خلالها ملايين الناس الإنترنت في وقت واحد، وغياب الإنترنت الكافي الذي يجب توفيره من قبل الشركات، وفقا لصحيفة مكة.

واقترح المختصون 5 حلول لإنهاء الأزمة، في مقدمتها رفع موثوقية الشبكة خلال تلك الفترة، وتوفير شرائح متعددة تناسب استخدامات الناس، مع رفع الطاقة الاستيعابية للشبكات لتواكب أعداد المستخدمين المتزايدة، والعمل على منع التعثر في ساعات النفاد والمواسم ونهاية الأسبوع، إلى جانب تقوية البنى التحتية للشبكات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المشتركين والمواسم.