تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة المواطنة التي توفيت بصاعقة في تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

روت ابنة المواطنة التي توفيت في صاعقة رعدية بمدينة طربزون شمال تركیا قبل أيام، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، موضحة أن الحادث وقع فجأة خلال جلوسها مع بعض أفراد الأسرة على الغداء بمتنزهات السلطان مراد.

وأكدت لميس عبدالعزيز، أنها كانت تجلس بجوار والدتها على طاولة الغداء يتبادلان أطراف الحديث قبل أن تفاجأ بصاعقة رعدية تسقط أفراد العائلة بين قتيل وجريح.

وأضافت لميس أن آخر صورة التقطتها والدتها قبل وفاتها ونشرتها على حسابها في ” تويتر ” ، كانت لمجموعة من الورود في المنتزه الذي شهد الواقعة، وأرسلتها لوالدها وعلقت عليها بالقول: ” أسقيك من دموع العين يا ورداً بيدها.. بس لا تذبل “.

وقال زوج المواطنة عبدالعزيز السويد، إنه يشعر بالصدمة بعد تلقيه خبر وفاة زوجته التي كانت قريبة من قلبه، مبيناً أنه لم يستوعب الأمر بعدما أرسلت له صورة لورود قطفتها من المنتزه، لكنه مؤمن بقضاء الله وقدره.