ترامب يزور تكساس للوقوف على حجم الأضرار من إعصار هارفي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زار ولاية تكساس، أمس الثلاثاء، لتقييم الاستجابة للعاصفة المدارية المدمرة هارفي.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره هوكبي، بأن الرئيس ترامب وصل كوربس كريستي، المنطقة الأشد تأثرا بالعاصفة هارفي كأقوى إعصار يضرب تكساس منذ أكثر من خمسين عامًا.

وأضافت المتحدثة للصحفيين على متن طيران “إير فورس وان”، أن زيارة الرئيس ترامب لا تتضمن مدينة هيوستون لعدم إمكانية الوصول إليها. الرئيس يريد أن يلتزم الحذر الشديد لضمان ألا يعطل أي نشاط مساعي الإنقاذ المستمرة.

وذكر الرئيس ترامب في تصريحاته للمسؤولين، أن ثمن الاستجابة للكارثة سيكون مكلفًا للغاية، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي شيء مكلف جدًا في تاريخ البلاد أو أي شيء تاريخي من حيث الضرر والضراوة مثل هارفي.