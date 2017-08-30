ضبط 542 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل طرابلس - صحيفة صدى الالكترونية

ضبط 542 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل طرابلس
أعلنت البحرية الليبية، أمس الثلاثاء، ضبط وإنقاذ 542 مهاجرًا غير شرعي خلال عمليات منفصلة قبالة سواحل العاصمة طرابلس.
وقال المتحدث باسم القوات البحرية العميد بحار أيوب قاسم، إن ” البحرية الليبية تمكنت خلال 4 عمليات منفصلة من إنقاذ 542 مهاجرًا غير شرعي قرب السواحل الليبية غربي العاصمة “.
وأضاف أن ” العملية الأولى تمت، أمس الإثنين، بالتعاون مع حرس السواحل بمنصة صبراتة حيث تم إنقاذ عدد 88 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 9 نساء، و6 أطفال وذلك على بعد حوالي 55 ميلًا من الساحل وتم تسليمهم إلى الجانب الإيطالي “.
أشار إلى أنه ” في العملية الثانية تمكنت نقطة صبراتة بعد الساعة الثالثة فجرًا (01: 00 تغ)، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 164 مهاجرًا من جنسيات إفريقية وعربية”.
ولفت إلى أن العملية الثالثة كانت في الساعة السابعة صباحا (05: 00 تغ)، حيث تم إنقاذ 140 مهاجرًا من جنسيات إفريقية وعربية بينهم 8 نساء وطفل واحد”.
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