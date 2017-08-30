ضبط 542 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل طرابلس - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أعلنت البحرية الليبية، أمس الثلاثاء، ضبط وإنقاذ 542 مهاجرًا غير شرعي خلال عمليات منفصلة قبالة سواحل العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية العميد بحار أيوب قاسم، إن ” البحرية الليبية تمكنت خلال 4 عمليات منفصلة من إنقاذ 542 مهاجرًا غير شرعي قرب السواحل الليبية غربي العاصمة “.

وأضاف أن ” العملية الأولى تمت، أمس الإثنين، بالتعاون مع حرس السواحل بمنصة صبراتة حيث تم إنقاذ عدد 88 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 9 نساء، و6 أطفال وذلك على بعد حوالي 55 ميلًا من الساحل وتم تسليمهم إلى الجانب الإيطالي “.

أشار إلى أنه ” في العملية الثانية تمكنت نقطة صبراتة بعد الساعة الثالثة فجرًا (01: 00 تغ)، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 164 مهاجرًا من جنسيات إفريقية وعربية”.

ولفت إلى أن العملية الثالثة كانت في الساعة السابعة صباحا (05: 00 تغ)، حيث تم إنقاذ 140 مهاجرًا من جنسيات إفريقية وعربية بينهم 8 نساء وطفل واحد”.