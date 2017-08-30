أرسنال يرفض عرضًا بـ50 مليون يورو لضم سانشيز - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

رفض نادي أرسنال الإنجليزي العرض المقدم من مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لشبكة ” سكاي سبورتس “، أمس الثلاثاء، فإن أرسنال رفض عرضًا مقدمًا من مانشستر سيتي بمبلغ 50 مليون يورو للتعاقد مع أليكسيس سانشيز.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن أرسنال قرر عدم بيع سانشيز أو التفريط فيه إلا في حالة الحصول على عرض مغرٍ يجبر على إثرها مسؤولي النادي للتفكير في بيعه على الفور.

وطالب سانشيز ناديه بضرورة السماح له بالرحيل خاصة مع اقتراب غلق باب الانتقالات الصيفية، إذ ينتهي عقد سانشيز الموسم المقبل ولا يحق له الرحيل إلا بعد الحصول على موافقة مسؤولي النادي الإنجليزي.