بالصور.. وزير الأوقاف الفلسطيني: استضافة خادم الحرمين خففت من لوعة فراق الشهداء - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس، أن استضافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لذوي شهد فلسطين خففت كثيرا من لوعة فراق الأسر لذويهم الذين استشهدوا فداء للقدس الشريف.

رافق الوزير إدعيس، خلال زيارته لمقر سكن الحجاج الفلسطينيين من ذوي الشهداء بمكة المكرمة نائب الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الدكتور زيد الدكان ، ومفتي القدس والديار الفلسطينية محمد أحمد حسينو رئيس لجنة حجاج ذوي شهداء فلسطين محمد بن سعد الدوسري .

ورفع الوزير كل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، و إلى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ ، وأمانة برنامج الإستضافة سائلآ الله أن يحمى المملكة من كل سوء و مكروه.

و أضاف: ” المكرمة الملكية باستضافة الحجاج من ذوي شهداء فلسطين خففت معاناة أهلنا في فلسطين فوالدي الشهيد عندما يصلوا إلى المملكة يتضاعف الشعور باحتساب أبنهم شهيدا عند الله ، ولمسنا مشاعر الفرح منذ اللحظة الأولى لترتيبات البرنامج و وإدخال السرور في منازلنا جميعاً “.

ووصف ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني مشاعر العاملين في البرنامج بـ” الصادقة ” لجميع الحجاج وبالأخص حجاج فلسطين من خلال ما شاهده من تفاني في الخدمة ، والكرم ، واستشعار فضل خدمة الضيوف أسر الشهداء .