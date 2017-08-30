بالصور.. تدشين المعسكر الكشفي لجامعة أم القرى لخدمة ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

نيابة عن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، دشن وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي، المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بجامعة أم القرى المقام بكلية المجتمع أحد المعسكرات الـ10 التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية ضمن معسكرات الخدمة العامة لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ومكة.

وحضر المعسكر، نائب رئيس جمعية العربية السعودية الدكتور عبد الله الفهد ووكلاء عمادة شؤون الطلاب وعميد كلية المجتمع الدكتور خالد السليمي وعدد من القيادات الكشفية بقاعة الأمير فيصل بن فهد بمقر الجامعة بالعزيزية.

وبدء الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، عقبها تحدث نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سلیمان الفهد بكلمة أعرب فيها عن شكره لجامعة أم القرى ممثلة في معالي مدیر الجامعة الدكتور بكري بن معتوق بكري عساس ووكلاء الجامعة وعمدائھا وكشافتها على فتح مرافق الجامعة للكشافة المشاركین في خدمة ضیوف الرحمن لحج ھذا العام , مضيفا بأن جامعة أم القرى تعد شریكاً استراتيجيا في إنجاح معسكرات الخدمة العامة لخدمة الحجیج، وتشارك سنویاً بعدد من عشائر الجوالة وتعد من الفرق المتميزة في الجوالة متمنيا التوفيق والسداد لجميع المشاركين في المعسكر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن

من جهته تحدث وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز سروجي عن الدور الذي تقوم به جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن كل عام من خلال هذه المعسكرات الكشفية وما تساهم به هذه المعسكرات من إسهامات فعالة في خدمة المجتمع وضيوف بيت الله الحرام من خلال مشاركاته في موسم الحج، مشيراً أن هذه الاعمال تساهم في غرس القيم والمسؤولية الاجتماعية من خلال الدور المجتمعي الذي تقوم به ، مثمناً دعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، ومشيداً بالجهود التي قامت بها عمادة شؤون الطلاب ووكالاتها وكافة العاملين بها من أجل تكثيف الأنشطة الطلابية اللاصفية ومشاركتها مع كافة القطاعات والجهات متمنيا التوفيق لجميع الجوالة المشاركين

يذكر ان عدد الجوالة المشاركين من جامعة أم القرى هذا العام بالمعسكر الكشفي ١١٢ جوال مشاركين في تفويج الحجاج وإرشاد التائهين فيما بلغ عدد الكشافة المشاركين من جميع مناطق المملكة في معسكرات الخدمة في منى وعرفات ومكة اكثر من ٧٥٠٠ من جميع الجهات الحكومية والأهلية

وفي نهاية الحفل قلد وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي الشارة الدولية الكشفية لمساعد قائد معسكر جامعة أم القرى ومستشار جوالة جامعة أم القرى القائد الكشفي عبدالرحمن محمد علوش مدخلي.