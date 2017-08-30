مدرب الإمارات: الروح القتالية للاعبينا وراء الفوز على المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أثني الأرجنتيني إدغاردو باوزا المدير الفني لمنتخب الإمارات، على أداء لاعبيه والروح القتالية الكبيرة التي قدموها أمام المملكة بتصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضح في تصريحات صحفية عقب المباراة: ” اللاعبين اتسموا بالروح القتالية العالية، وقدمنا مباراة قوية أمام فريق كبير “.

وأضاف: ” المملكة لم تشكل خطورة علينا من العمق، لقد لعبنا بتنظيم دفاعي جيد، كانت خطورتهم عن طريق العرضيات فقط، لم يكن من السهل الفوز على المملكة، إنها حقًا مباراة قوية “.

وتغلبت الإمارات الثلاثاء، على ضيفها السعودية، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.