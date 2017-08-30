مانشستر يونايتد يعرض 105 ملايين يورو للتعاقد مع نجم ريال مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

كثف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من مفاوضاتهم للتعاقد مع اللاعب الويلزي جاريث بيل المحترف في ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة ” آس ” الإسبانية، أمس الثلاثاء، فإن مانشستر يونايتد على استعداد لسداد مبلغ 105 ملايين يورو نظير استغناء مسؤولي الريال عن غاريث بيل.

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس الريال سيفكر جديًا ببيع غاريث بيل بعد الأداء الهزيل الذي قدمه اللاعب فى الفترة الاخيرة.

وانتقل غاريث بيل، إلى صفوف ريال مدريد، في صيف 2013، قادمًا من توتنهام الإنجليزي.