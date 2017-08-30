الإيسيسكو تستنكر وضع المجلة الفرنكوفونية غلافًا مسيئًا للمغرب - صحيفة صدى الالكترونية

الرباط(صدى):

استنكرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ” إيسيسكو ” قيام المجلة الفرنكوفونية ” جون أفريك ” بوضع غلاف لعددها الجديد ضمنته ألوان العلم المغربي مع عبارة مستفزة تقول ” الإرهاب ولد في المغرب “.

وقالت الإيسيسكو في بيان صادر من مقرها بالرباط، إن ما قامت به المجلة المذكورة هو عمل غير مهني يتضمن اتهامًا ظالمًا لبلد إسلامي وعربي عضو في الإيسيسكو وله تاريخ حضاري عريق وحاضر مزدهر ومشهود له عالميًا بنهج سياسة حكيمة ورائدة في محاربة التطرف والعنف والإرهاب.

ودعت الإيسيسكو الدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية والجمعيات المهنية للصحافيين داخل العالم الإسلامي وخارجه، إلى التنديد بما قامت به المجلة لما يمثل عملها هذا من إساءة لدولة لها مكانة محترمة في الساحة الدولية وخرق سافر لمواثيق الصحافة والإعلام والنشر المتعارف عليها دوليًا.