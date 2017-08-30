بالفيديو.. القرني: 10 أعمال مستحبة لغير الحاج في يوم عرفة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ عائض القرني، عن 10 نصائح لغير الحجاج يستحب القيام بها خلال يوم عرفة، في مقدمتها الصوم والذكر وغلق الجوال، مؤكدا عظمة هذا اليوم وضرورة اغتنامه من كل مسلم.

وأوضح القرني في مقطع فيديو: ” أن هناك 10 أعمال مُستحبة لغير الحجاج يوم عرفة وهي صيام هذا اليوم؛ كونه يُكفر سنة قادمة وأخرى ماضية، وأن يبقى الصائم في مصلاه بعد الفجر حتى طلوع الشمس يصلي خلالها ركعتين لله، مع أداء صلاة الضحى أيضاً “.

ودعا إلى الإكثار من قول ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير “، وكذلك الإكثار من الصلاة على النبي محمد، وإخراج الصدقات، مع ضرورة الابتعاد عن الغيبة والنميمة والمشغلات وإغلاق الجوال والواتس آب.

وشملت نصائح القرني العفو ومسامحة الناس وبر الوالدين والتكبير المشروع، إلى جانب كثرة الدعاء والحرص على إفطار الصائمين للحصول على نفس أجرهم.