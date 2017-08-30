تفاصيل العثور على مواطن وابنيه في صحراء عرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشف شابان، عن تفاصيل رحلة العثور على مواطن وابنيه بعد ساعات من فقدانھم في صحراء وادي الهلالي شرق مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالیة، مؤكدين أنهما عثرا على اثنين من أبناء المواطن يبتعدان عن والدهما مسافة 2 كيلومتر.

وأوضح الشابان، أنهما تفاعلا مع خبر اختفاء المواطن وابنيه في الصحراء فقررا خوض مغامرة البحث عنهم لساعات طويلة، موضحين أن الرجل وابنيه كانوا في رحلة صيد قبل أن تتعطل مركبتهم على عمق 6 كيلومترات داخل الصحراء.

وأضاف الشاب جازم الرويلي، أنه ترك عمله للتفرغ لعملية البحث عن المفقودين في الصحراء، موضحا أنه شارك خلال 20 عاماً في أكثر من 14 عملية إنقاذ وبحث في مناطق صحراوية، منوهاً إلى أنهم يعانون من عدم صدور تصاريح من جهات رسمية للعمل بهذه المهنة وعدم توفر وسائل تواصل بين أفراد الفريق في حال انقطاع شبكة الاتصال.